Il premio per la pace della FIFA | un’invenzione di Infantino tra Trump e la dittatura in Myanmar

Un “premio per la pace” assegnato da un’organizzazione sportiva è già qualcosa di bizzarro, ma ancora più strano è che questo riconoscimento possa andare a Donald Trump. Accadrà oggi, venerdì 5 dicembre, nel corso della cerimonia del sorteggio dei gironi del Mondiale di calcio dell’estate del 2026. Il Presidente degli Stati Uniti sta facendo di tutto per monopolizzare l’evento, con il sostegno esplicito del presidente della FIFA Gianni Infantino, con cui è notoriamente in ottimi rapporti. Ma non è tutto, perché in questa vicenda c’è un aspetto forse ancora più preoccupante, che riguarda la persona a capo del comitato che formalmente assegnerà il premio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il “premio per la pace” della FIFA: un’invenzione di Infantino tra Trump e la dittatura in Myanmar

