Il testo e il significato di La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026

Maria Antonietta e Colombre, artisti noti come Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, portano sul palco di Sanremo 2026 la canzone

Maria Antonietta e Colombre, nomi d'arte rispettivamente di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, esordiscono in coppia, nella sezione Big del Festival di Sanremo 2026, con la canzone "La felicità e basta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità e basta. Testo e di cosa parla la canzoneNella prima serata di Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre hanno portato sul palco la loro canzone “La felicità e basta”.

“La felicità e basta” di Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026: significato, temi e la scelta radicale di fermarsiMaria Antonietta e Colombre portano a Sanremo 2026 il brano “La felicità e basta” dopo aver deciso di fermarsi, stanchi delle pressioni del mondo dello spettacolo.

