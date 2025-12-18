Napoli Juan Jesus prima del Milan | Dobbiamo imporre il nostro calcio cercando la vittoria nei 90 minuti
Juan Jesus, difensore del Napoli, si prepara alla sfida contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. Prima del calcio d'inizio alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh, ha sottolineato l’importanza di imporre il proprio calcio e cercare la vittoria nei 90 minuti, mostrando la determinazione della squadra azzurra in un match decisivo per il nostro calcio.
Juan Jesus, difensore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
