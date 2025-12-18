Juan Jesus, difensore del Napoli, si prepara alla sfida contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. Prima del calcio d'inizio alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh, ha sottolineato l’importanza di imporre il proprio calcio e cercare la vittoria nei 90 minuti, mostrando la determinazione della squadra azzurra in un match decisivo per il nostro calcio.

Napoli, Juan Jesus prima del Milan: "Dobbiamo imporre il nostro calcio, cercando la vittoria nei 90 minuti"

Juan Jesus, difensore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).

