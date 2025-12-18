Napoli Juan Jesus prima del Milan | Dobbiamo imporre il nostro calcio cercando la vittoria nei 90 minuti

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juan Jesus, difensore del Napoli, si prepara alla sfida contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana. Prima del calcio d'inizio alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh, ha sottolineato l’importanza di imporre il proprio calcio e cercare la vittoria nei 90 minuti, mostrando la determinazione della squadra azzurra in un match decisivo per il nostro calcio.

napoli juan jesus prima del milan dobbiamo imporre il nostro calcio cercando la vittoria nei 90 minuti

© Pianetamilan.it - Napoli, Juan Jesus prima del Milan: “Dobbiamo imporre il nostro calcio, cercando la vittoria nei 90 minuti”

Juan Jesus, difensore azzurro, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Napoli-Qarabag 2-0, Conte inserisce Juan Jesus e lancia Vergara negli ultimi minuti (LIVE)

Leggi anche: Napoli, Juan Jesus: “Avete visto come esultava il Milan? Noi siamo la squadra da battere”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Udinese-Napoli, probabile formazione: Conte darà spazio a Politano, Spinazzola e Juan Jesus; Napoli-Milan, Modric-Bartesaghi verso la panchina; Benfica - Napoli : 2 - 0 (Champions League): cronaca, tabellino e statistiche; Benfica-Napoli 2-0, pagelle / È dura trovare i peggiori: horror Milinkovic Savic, la più brutta partita di McTominay col Napoli Il portiere è tornato a fare i regali che ricordavamo col Torino. Solo quattro le sufficienze: Lang, Neres, Di Lorenzo e Vergara per i suoi di.

napoli juan jesus primaNapoli-Milan, in diretta la semifinale di Supercoppa: Juan Jesus titolare, Modric in panchina - Milan, in campo alle 20 a Riad, in palio la finale contro Inter o Bologna ... fanpage.it

napoli juan jesus primaSUPERCOPPA ITALIANA - Napoli, ecco la formazione ufficiale contro il Milan: c’è Lobotka dal 1', Juan Jesus al posto di Buongiorno - La SSC Napoli ha reso nota la formazione che scenderà il campo contro il Milan, nel match valido per la semifinale di Supercoppa italiana. napolimagazine.com

napoli juan jesus primaMilan-Napoli – Le formazioni ufficiali della prima semifinale di Supercoppa, ben 3 cambi per Conte - Il Napoli affronta il Milan nella prima semifinale di Supercoppa Italiana e mister Conte opta per ben 3 cambi rispetto all’ultima gara giocata dai suoi ragazzi ... mondonapoli.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.