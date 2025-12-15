Florentino e il caso Negreira | Il più grande scandalo calcistico la Federcalcio deve garantire integrità

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha affrontato il recente “caso Negreira”, definendolo il più grande scandalo calcistico. Prima del tradizionale cocktail natalizio con la squadra, Perez ha sottolineato l'importanza di garantire l'integrità del calcio e ha richiesto interventi decisi da parte della Federcalcio per tutelare il rispetto e la trasparenza nello sport.

Il discorso di Florentino Perez sul "caso Negreira". As ha riportato il discorso di Florentino: « In un incontro come questo, colgo l'occasione per ringraziarvi per il vostro lavoro informativo. In questo club abbiamo sempre apprezzato il lavoro dei media. Nel quadro dell'onestà, professionalità e rigore. È il momento di tenere a mente i valori che ci hanno identificato.