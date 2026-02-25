La famiglia nel bosco accetta le regole italiane | ristrutturazione e allacci per riavere i figli

La famiglia nel bosco ha deciso di seguire le norme italiane per riavere i figli, a causa delle difficoltà legate alla loro separazione. I tre bambini manifestano continuamente il desiderio di tornare a vivere con i genitori, esprimendo tristezza ogni volta che vengono portati via. La ristrutturazione della casa e i lavori di allacciamento rappresentano i primi passi concreti per ricostruire un nuovo equilibrio. Le operazioni procedono con attenzione, mentre i figli attendono di riunirsi con i genitori.

I tre figli "sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l'hanno tolto. Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no. Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Un progetto di bioedilizia. Ci collegheremo alla rete elettrica, a quella idrica. In Italia per vivere in cinque devi avere almeno 66 metri quadrati di alloggio, in Inghilterra basta la metà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La famiglia nel bosco, le motivazioni della sentenza. I giudici ai genitori per riavere i figli: “Superare la diffidenza”La vicenda riguarda una famiglia che, dopo un periodo di separazione, cerca di riunirsi con i propri figli.

Vaccini, lezioni e ristrutturazioni: così la famiglia nel bosco sta cercando di riavere i figli per NataleDomani, la Corte d'Appello all'Aquila deciderà sul ritorno a casa dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti, allontanati dai genitori lo scorso 20 novembre.

Famiglia nel bosco, i genitori verso l’ok a casa offerta gratuitamente da un ristoratore di Palmoli

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i bambini stanno male: chiesta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale; Famiglia nel bosco, la psicologa dei genitori rischia una denuncia per incompatibilità; Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave; I bambini del bosco e i tre mesi lontani da casa. L’ipotesi (clamorosa) dell’affidamento al padre.

Famiglia nel bosco, richiesta di ricusazione della psicologa dei test: cosa significa per Nathan e CatherineLa Famiglia nel bosco ha dato mandato agli avvocati di chiedere la ricusazione della psicologa che li ha sottoposti ai test sulle capacità genitoriali: cosa significa ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: GraveLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave ... tg24.sky.it

Famiglia nel bosco, papà Nathan: «Ho passato il compleanno più brutto della mia vita». Il regalo dei bambini x.com

FAMIGLIA NEL BOSCO: I LEGALI DELLA COPPIA CHIEDONO LA RICUSAZIONE DELLA PSICOLOGA CHE CRITICO' LA COPPIA SUI SOCIAL I legali della cosiddetta 'Famiglia nel bosco' di Palmoli chiedono la ricusazione della psicologa finita al centro del - facebook.com facebook