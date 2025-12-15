Vaccini lezioni e ristrutturazioni | così la famiglia nel bosco sta cercando di riavere i figli per Natale

Domani, la Corte d'Appello all'Aquila deciderà sul ritorno a casa dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti, allontanati dai genitori lo scorso 20 novembre. La famiglia sta affrontando un percorso complesso tra vaccinazioni, lezioni e ristrutturazioni, nel tentativo di riunirsi per le festività natalizie.

Domani, martedì 16 dicembre, la Corte d'Appello all'Aquila si esprimerà sul ritorno a casa dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e allontanati dai genitori lo scorso 20 novembre. Per permettere il ricongiungimento, ai genitori sono state chieste delle "garanzie chiave", tra le quali i vaccini obbligatori, la valutazione di un neuropsichiatra infantile e le lezioni con un'insegnante qualificata. Fanpage.it

