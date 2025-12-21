La famiglia nel bosco le motivazioni della sentenza I giudici ai genitori per riavere i figli | Superare la diffidenza

La vicenda riguarda una famiglia che, dopo un periodo di separazione, cerca di riunirsi con i propri figli. I giudici hanno stabilito che i genitori devono superare la diffidenza e dimostrare di poter garantire un ambiente sicuro e stabile. La decisione si inserisce in un percorso volto a tutelare il benessere dei minori, considerando le motivazioni e le prove presentate durante il procedimento. La famiglia nel bosco corre verso il futuro, ma la giustizia guarda indietro.

L'Aquila, 21 dicembre 2025 – La famiglia nel bosco corre verso il futuro, ma la giustizia guarda indietro. La Corte d'Appello dell'Aquila deposita le motivazioni del rigetto del ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham: confermata la sospensione della potestà genitoriale con la sottolineatura della necessità che la coppia cambi atteggiamento, abbattendo il "muro di diffidenza" mostrato prima dell'ordinanza che ha disposto la misura di stop e il conseguente allontanamento dei figli. I tre bimbi – 8, e due gemelli di 6 anni– restano nella casa-famiglia di Vasto, lontani dal bosco di Palmoli.

Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila respinge il ricorso dei genitori: restano criticità - I giudici riconoscono una maggiore collaborazione dopo l’allontanamento dei minori, ma confermano le difficoltà e i rischi già evidenziati dal Tribunale per i minorenni ... altoadige.it

Famiglia nel bosco, ecco perché i giudici hanno di lasciare i bambini in comunità - I figli della cosiddetta "famiglia del bosco" non potranno riunirsi ai genitori nei giorni di Natale. tg.la7.it

