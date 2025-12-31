Per lei i tempi di attesa sono troppo lunghi donna prende a schiaffi un'infermiera all'ospedale di Aversa

Una donna ha aggredito un'infermiera nel Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa, lamentando i tempi di attesa troppo lunghi. L'episodio si è concluso con l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato la responsabile. L'evento evidenzia le tensioni che possono verificarsi in situazioni di emergenza sanitaria, sottolineando l'importanza di mantenere comportamenti rispettosi in ambienti ospedalieri.

