la destra affossa il congedo paritario opposizioni in rivolta

La decisione di bloccare il congedo paritario deriva dalla volontà delle forze di destra di contrastare le proposte di legge sul lavoro di genere. La proposta prevedeva un diritto uguale per entrambi i genitori, ma è stata respinta con voti contrari. I sostenitori dell'iniziativa si sono mostrati delusi, sottolineando l'importanza di promuovere l'uguaglianza. La discussione si è accesa tra le varie fazioni politiche, lasciando aperta la questione.

Diritti negati Dopo il no al salario minimo, ieri è toccato alla proposta di stop dal lavoro di 5 mesi per i padri. «La premier non aiuta le donne». La maggioranza si fa scudo della Ragioneria. Schlein a Meloni: «Spieghi il suo no» Diritti negati Dopo il no al salario minimo, ieri è toccato alla proposta di stop dal lavoro di 5 mesi per i padri. «La premier non aiuta le donne». La maggioranza si fa scudo della Ragioneria. Schlein a Meloni: «Spieghi il suo no» Dopo il salario minimo, affossato dalle destre alla Camera nel dicembre 2023, ora tocca al congedo paritario. La maggioranza ha bocciato ieri la proposta di legge delle opposizioni, a prima firma Elly Schlein ma sottoscritta anche dagli altri leader, che prevedeva 5 mesi di congedo anche per i padri in occasione della nascita dei figli (al 100% dello stipendio per entrambi i genitori, anche per lavoratori autonomi e non sposati). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Niente da fare per il congedo parentale paritario obbligatorio: destra boccia proposta delle opposizioniLa commissione Bilancio della Camera ha respinto la proposta delle opposizioni sul congedo parentale paritario, motivando la decisione con esigenze di bilancio.

Congedo parentale paritario, già bocciata la proposta: la destra vota contro. Le opposizioni: “Meloni spieghi”La proposta di congedo parentale paritario ha subito un rifiuto deciso da parte della maggioranza di destra in commissione Bilancio della Camera, che ha votato contro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La destra affossa il congedo paritario. Opposizioni in rivolta; Congedo parentale paritario: la destra boccia la proposta delle opposizioni unite; Congedo paritario, Prestipino: Norma rivoluzionaria, destra affossa proposte opposizione; Fiorentina-Pisa 1-0, Kean affossa i nerazzurri.

Stupro a Roma: come la destra cavalca il razzismoLa ragazza ha denunciato dopo essere arrivata in ospedale ed è bastato il breve racconto della dinamica e il dettaglio dell’essere stranieri per innescare la macchina della propaganda politica. Matteo ... fanpage.it

Nuova legge elettorale, la destra ora accelera. A gennaio il testoL’ultimo incontro con gli alleati – la questione è in mano a Giovanni Donzelli per FdI, Andrea Paganella e Roberto Calderoli per la Lega – si è tenuto ai primi di dicembre. Poi lo stop per il rush ... repubblica.it

Elly Schlein. . La destra ha affossato la proposta di legge sul congedo paritario di 5 mesi pagato al 100% per entrambi i genitori. Una proposta a mia prima firma scritta da tutte le opposizioni unite. Si riempiono la bocca di supporto alle famiglie ma poi ci hanno - facebook.com facebook

“La sicurezza come pretesto per attaccare la magistratura e l’opposizione: così la destra avvelena i pozzi del referendum sulla giustizia”: il mio editoriale su @repubblica. x.com