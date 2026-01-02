La bimba in grembo muore 5 giorni dopo l'ecografia in ospedale madre denuncia | Mi hanno detto stai zitta

Una coppia salentina ha denunciato la perdita della loro bambina, avvenuta cinque giorni dopo un’ecografia in ospedale, alla 36ª settimana di gravidanza. La madre ha riferito di aver ricevuto risposte insensibili e di essere stata invitata a mantenere il silenzio. Questa vicenda mette in luce le difficoltà e le criticità nel percorso di assistenza durante un momento così delicato.

Bimba muore prima del parto, esposto di una coppia di genitori: “Ecografista ci diceva di stare zitti” - Il taglio cesareo era stato anche programmato dopo un’ecografia eseguita alcune settimane prima. corrieresalentino.it

Bimba muore prima del parto, l’esposto di una coppia: “Ecografista ci urlò solo di stare zitti” - In Salento sarà aperta un’inchiesta su quanto accaduto all’ospedale di Tricase, sotto accusa l’ultimo esame prima della tragedia: “Medici erano preoccupati ma non ci dissero nulla” ... msn.com

