La bimba in grembo muore 5 giorni dopo l'ecografia in ospedale madre denuncia | Mi hanno detto stai zitta
Una coppia salentina ha denunciato la perdita della loro bambina, avvenuta cinque giorni dopo un’ecografia in ospedale, alla 36ª settimana di gravidanza. La madre ha riferito di aver ricevuto risposte insensibili e di essere stata invitata a mantenere il silenzio. Questa vicenda mette in luce le difficoltà e le criticità nel percorso di assistenza durante un momento così delicato.
