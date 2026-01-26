Da oltre un decennio, le condizioni di salute di Michael Schumacher rimangono in gran parte riservate. Recentemente, si è appreso che l'ex pilota non è più a letto, ma sulla sedia a rotelle, secondo quanto riferito dalla moglie. La rigorosa privacy stabilita dalla famiglia ha mantenuto lontano dai media dettagli sulla sua ripresa e sul suo stato attuale, alimentando un interesse costante e rispettoso sulla sua situazione.

Sono passati più di dieci anni da quando un tragico incidente sugli sci ha cambiato per sempre il destino di Michael Schumacher: da allora il campione di Formula 1 non è più apparso in pubblico e negli ultimi anni le informazioni sulla sua salute sono state piuttosto scarse. Il silenzio della sua famiglia, e in particolare della moglie Corinna, ha alimentato ipotesi, voci incontrollate e ricostruzioni spesso contraddittorie sulle sue reali condizioni. Fino a oggi, ciò che si sapeva di Schumacher era fatto di frammenti: dichiarazioni indirette, indiscrezioni mai confermate, racconti parziali. Ora un ampio reportage del Daily Mail ha provato a fare luce su alcuni aspetti della sua vita quotidiana, offrendo un quadro più definito, seppur ancora privo di conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Dilei.it

Schumacher "non è più a letto ma sulla sedia a rotelle". La rigida regola della moglie

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Michael Schumacher sarebbe attualmente su una sedia a rotelle.

Un uomo di 80 anni è stato arrestato all’aeroporto dopo aver tentato di imbarcarsi con il corpo senza vita della moglie sulla sedia a rotelle.

