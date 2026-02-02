Cinema Nuovo di Castelfranco arriva il film Orfeo che racconta la storia di un pianista ispirata ai racconti di Dino Buzzati

Questa sera il Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia ospita la prima del film

Il 19 febbraio al Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia alle ore 21:00 si terrà la proiezione di Orfeo, lungometraggio d'esordio di Virgilio Villoresi, presentato all'82esima Mostra del Cinema di Venezia. Per l'occasione il film verrà presentato da Roberto Paganelli (associazione OTTOmani), esperto di cinema animato, e da Carolina Guasina (Memento Cinema) critica cinematografica. Il film racconta la storia del giovane pianista Orfeo che suona ogni sera in un locale, il Polypus, dove gli capita di incrociare lo sguardo di Eura Storm nel pubblico, e di venirne rapito. L’infatuazione sembra reciproca, ma la ragazza scompare, lasciando Orfeo nella disperazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Castelfranco Emilia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Castelfranco Emilia

Argomenti discussi: Veneto. L’ultimo weekend del mese tra cinema e teatro: programmazione dal 30 al 1° febbraio; Ugualmente diversi torna a Roma al Cinema delle Province il 31 gennaio; Nuova dotazione per la Polizia Locale di Castelfranco Emilia: arrivano i Bolawrap, dispositivi di contenimento non letali; La Belva – la mia vita contro la tua: Uno spettacolo emozionante per il Giorno della Memoria.

Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone a Natale al cinemaIl nuovo attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante, Buen Camino sarà nelle sale cinematografiche da Natale. Medusa Film e Indiana Production hanno svelato il poster ufficiale ... ansa.it

Il comico emiliano sarà al Multisala Cinema Nuovo di Lioni, venerdì 6 febbraio alle ore 21.00, per il terzo appuntamento della rassegna Teatro in Movimento, accompagnato dal chitarrista Diego Cassani. facebook