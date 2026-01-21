Lorenzo Mottura Edison | Bene il piano del governo sul nucleare La crisi climatica ha fatto cambiare idea agli italiani sul tema – L’intervista

Lorenzo Mottura di Edison commenta positivamente il piano del governo italiano per il nucleare, evidenziando come la crisi climatica abbia influenzato l’opinione pubblica. Con l’obiettivo di reintrodurre questa fonte energetica nel 2026, il progetto rappresenta un passo importante nel percorso verso un mix energetico più sostenibile e diversificato per l’Italia.

Il 2026 potrebbe essere l’anno in cui prende forma il progetto del governo italiano di reintrodurre il nucleare nel mix energetico. A gennaio dello scorso anno, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha svelato i piani dell’esecutivo, che punta soprattutto sui piccoli reattori modulari per metterli a disposizione dell’industria, in particolare quella pesante. «È un percorso positivo che costituisce una svolta epocale rispetto all’immobilità del passato, ma i tempi sono importanti e non c’è spazio per dilazioni», avverte in questa intervista a Open Lorenzo Mottura, executive vice president della divisione Strategy, Corporate Development & Innovation di Edison, una delle aziende più attive nel settore.🔗 Leggi su Open.online

Edison: siglato accordo con Framatome e PoliMi per l'energia nucleare civileMottura (Edison): L'accordo è un ulteriore passo per la ricerca sul nuovo nucleare e per preparare le necessarie competenze per il suo sviluppo in Italia Edison annuncia di aver sottoscritto un ... affaritaliani.it

