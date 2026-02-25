La collana di Laura Pausini a Sanremo 2026 | il gioiello degli anni '60 con 78 diamanti e tanzanite

Laura Pausini ha indossato una collana degli anni ’60 arricchita da 78 diamanti e tanzanite durante la sua apparizione a Sanremo 2026. La scelta del gioiello ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato il suo stile particolare e raffinato. La cantante ha mostrato con orgoglio il pezzo, che si distingue per la sua eleganza e il valore dei materiali. La collana ha completato il suo look sul palco del festival.

Laura Pausini è la grande protagonista della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricopre i panni di co-conduttrice. Chi ha firmato i gioielli scintillanti che hanno arricchito i look della prima serata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: chi ha firmato il look coi guanti scelto per l’annuncioLaura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti durante tutte le serate. Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: un ritorno a casa 33 anni dopo ‘La Solitudine’Per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini torna a casa come co-conduttrice, accanto a Carlo Conti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il collier di diamanti di Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 è un gioiello ipnotico; Laura Pausini a Sanremo 2026 come conduttrice debutta in Armani: l'abito fluido color notte profonda illuminato da un collier di diamanti; Laura Pausini, il debutto alla conduzione di Sanremo 2026 con abiti da diva: tutti i look della prima serata; Cachet di Laura Pausini per Sanremo 2026: ecco quanto guadagna per il Festival. La collana di Laura Pausini a Sanremo 2026: il gioiello degli anni ’60 con 78 diamanti e tanzaniteLaura Pausini è la grande protagonista della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove ricopre i panni di co-conduttrice ... fanpage.it Laura Pausini, il debutto alla conduzione di Sanremo 2026 con abiti da diva: tutti i look della prima serataLaura Pausini è la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, dove ricopre i panni di co-conduttrice in tutte le serate ... fanpage.it Gaffe di Laura Pausini e Carlo Conti Sbagliano il nome del cantante in gara - facebook.com facebook Laura Pausini torna sul palco da dove tutto è partito, quest'anno però da co-conduttrice del Festival #Sanremo2026 #Radio1 @SanremoRai #LauraPausini x.com