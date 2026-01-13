Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 | chi ha firmato il look coi guanti scelto per l'annuncio

Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti durante tutte le serate. Recentemente, è stato rivelato chi ha firmato il look con i guanti scelto per l’annuncio ufficiale, evidenziando l’attenzione ai dettagli e allo stile che contraddistingue l’artista. Un appuntamento atteso che vedrà Laura protagonista anche sul palco, confermando il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama musicale italiano.

