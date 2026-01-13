Sanremo 2026 Laura Pausini co-conduttrice | un ritorno a casa 33 anni dopo ‘La Solitudine’
Per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Laura Pausini torna a casa come co-conduttrice, accanto a Carlo Conti. Dopo 33 anni dalla sua partecipazione con
(Adnkronos) – Sarà Laura Pausini, l'artista italiana più premiata nel mondo, ad affiancare Carlo Conti nella co-conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio conferma il ritorno della cantautrice sul palco del Teatro Ariston, dove la sua carriera ha avuto inizio, questa volta nel prestigioso ruolo di presentatrice per le cinque serate, in programma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Da ‘La Solitudine’ a co-conduttrice: il legame storico di Laura Pausini con Sanremo
Leggi anche: Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026
Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; Il “carisma” di Laura Pausini per il Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti sulla conduzione; Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice con Carlo Conti; Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche.
Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 - Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti come conduttrice durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2026. amica.it
Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: un ritorno a casa 33 anni dopo 'La Solitudine' - Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 come conduttrice: la carriera da record e il ritorno sul palco che l’ha lanciata nel 1993Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 come conduttrice: la carrie ... adnkronos.com
Laura Pausini conduttrice di Sanremo 2026 con Carlo Conti: l’annuncio in diretta e cosa cambia per il Festival - Laura Pausini sarà la conduttrice di Sanremo 2026 con Carlo Conti. msn.com
Laura Pausini sarà co-conduttrice a Sanremo 2026 x.com
"Carlo Conti ha chiamato Laura Pausini come co-conduttrice di Sanremo 2026: una scelta che regala un profilo internazionale al festival ma potrebbe anche permettere alla cantante di riappacificarsi con un Paese che spesso accusa di essere troppo critico co - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.