La canzone Mattone di Angelica Bove | testo e chi l’ha scritta

Milano, 18 febbraio 2026 - Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i due vincitori di Sarà Sanremo, ovvero Sanremo Giovani. Mercoledì 25 febbraio calcheranno il palco del Teatro Ariston per contendersi, insieme a Mazzariello e al trio El Ma, Blind e Soniko il titolo delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Angelica Bove salirà sul palco con la canzone ‘Mattone’. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Chi ha scritto la canzone di Angelica Bove. ‘Mattone’ è stata scritta da Angelica Bove insieme a Matteo Alieno e a Federico Nardelli, con i quali ha realizzato anche il proprio primo disco ‘Tana’. Seconda serata di Sanremo: il programma. Chi sono i co-conduttori e i 15 cantanti sul palco Il testo di ‘Mattone’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Temi più discussi: Angelica Bove: Mattone racconta un momento tragico della mia vita. Sono cresciuta povera, oggi voglio di più; Angelica Bove presenta Mattone a RTL 102.5, il brano in gara al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte; Chi è Angelica Bove, dalla morte dei genitori a X Factor: Mattone su mattone si ricostruisce la vita; Angelica Bove Sanremo giovani: intervista e canzone.

Sfide di domani per i Giovani: Nicoló Filippucci vs El ma Blind Soniko e Angelica Bove vs Mazzariello. Facile intuire il duello finale del giovedì #Sanremo2026 #SanremoGiovani x.com