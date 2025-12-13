Sanremo 2026 ecco chi è la finalista di Sarà Sanremo Angelica Bove | da X Factor al fragile Mattone

Angelica Bove, nota per la sua partecipazione a “X Factor”, si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Mattone”. La finalista si sfida per ottenere uno dei due posti riservati alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, portando sul palco un pezzo che mette in risalto la sua fragilità e sensibilità artistica.

Si intitola “Mattone”, il brano con cui Angelica Bove è in gara a “Sarà Sanremo” per conquistare uno dei due posti disponibili per entrare di diritto nella categoria delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2026. “Mattone rappresenta il peso insopportabile di due lutti importanti della mia vita. – ha detto Angelica – Parla del dolore che mi ha procurato questa perdita improvvisa e significativa e di quanto mi abbia resa fragile e inerme di fronte al mio rapporto con il dolore, con il mondo e con me stessa. Parla di un’impotenza che, all’inizio, mi ha strappato la voce, ma che col passare del tempo me l’ha riscritta, facendomi morire e poi rinascere. Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026: i finalisti di Area Sanremo e le altre novità - Si è tenuta oggi, 13 dicembre, la conferenza stampa di presentazione della serata " Sarà Sanremo ", in diretta domani su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo che chiuderà Sanremo Giovani 2025 e asse ... rockol.it