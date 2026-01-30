Sanremo Angelica Bove tra le Nuove Proposte | la canzone ‘Mattone’ stupisce
Sanremo si anima con Angelica Bove, che debutta tra le Nuove Proposte con la sua canzone “Mattone”. La giovane artista ha sorpreso tutti, portando sul palco un brano intenso e originale, che si distingue tra gli altri. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei giornalisti e del pubblico, mentre presenta anche il suo primo album, “Tana”, un lavoro molto personale. La canzone “Mattone” si fa notare per il suo carattere introspettivo, e ora si attende di vedere come reagirà la giuria e il pubblico durante la competizione.
Angelica Bove è la ragazza che ha colpito i giornalisti presentando “Tana”, il suo primo album dal carattere introspettivo come, tra le altre,la canzone “Mattone”, scelta proprio per gareggiare a Sanremo nella categoria Nuove Proposte. La cantautrice ha solo 22 anni, ma alle spalle ha una vita che l’ha costretta a crescere troppo in fretta. La carriera dell’artista è iniziata nel 2023 con la partecipazione ad X Factor, un palco che l’ha vista arrivare fino alla semifinale, grazie al potere emozionante della sua voce. Angelica si è vissuta la sua crescita musicale con passione, liberaìtà e senza oppressioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Angelica Bove lancia l'album d'esordio 'Tana'. Autobiografico - Da TikTok a X Factor (finalista) e ora l'avventura a Sanremo 2026Il primo progetto dell'artista in gara nelle nuove proposte al Festival. Sanremo? Lo vivo come un gioco figo che prendo con le giuste misure e mi ... affaritaliani.it
Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori in un incidenteAngelica Bove arriva a Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte con Mattone, brano dell’album Tana: la cantante parla di musica, famiglia e consapevolezza dopo una lunga pausa ... 105.net
“Stavo diventando passiva alla vita senza rendermene conto: mi stavo lasciando trascinare dal dolore” #AngelicaBove x.com
Chi Magazine. . ANGELICA BOVE PRESENTA “TANA” Da “Mattone”, il brano con cui ha vinto Sanremo Giovani e che la porterà a gareggiare tra le Nuove Proposte sul palco dell’Ariston, a “Lui”, il primo brano del disco. Tutti i dettagli sul sito, al link in bio e n - facebook.com facebook
