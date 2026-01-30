Sanremo Angelica Bove tra le Nuove Proposte | la canzone ‘Mattone’ stupisce 

Sanremo si anima con Angelica Bove, che debutta tra le Nuove Proposte con la sua canzone “Mattone”. La giovane artista ha sorpreso tutti, portando sul palco un brano intenso e originale, che si distingue tra gli altri. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei giornalisti e del pubblico, mentre presenta anche il suo primo album, “Tana”, un lavoro molto personale. La canzone “Mattone” si fa notare per il suo carattere introspettivo, e ora si attende di vedere come reagirà la giuria e il pubblico durante la competizione.

Angelica Bove è la ragazza che ha colpito i giornalisti presentando “Tana”, il suo primo album dal carattere introspettivo come, tra le altre,la canzone “Mattone”, scelta proprio per gareggiare a Sanremo nella categoria Nuove Proposte. La cantautrice ha solo 22 anni, ma alle spalle ha una vita che l’ha costretta a crescere troppo in fretta. La carriera dell’artista è iniziata nel 2023 con la partecipazione ad X Factor, un palco che l’ha vista arrivare fino alla semifinale, grazie al potere emozionante della sua voce. Angelica si è vissuta la sua crescita musicale con passione, liberaìtà e senza oppressioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

