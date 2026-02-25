La banda dei garage torna in paese | raid notturno di e-bike e biciclette di lusso

I malviventi hanno colpito gli stessi condomini che, con ogni probabilità, avevano già visitato nell’estate 2025. I furti sono stati commessi adottando la medesima tecnica della volta scorsa che, ancora una volta, ha garantito loro la possibilità di agire in fretta e senza essere scoperti. Ecco cos’hanno fatto Hanno forato le porte basculanti dei garage per verificare, con il sussidio di una torcia o di una microtelecamera, la presenza di oggetti di valore all’interno degli stabili colpiti. È questa, almeno secondo le prime ricostruzioni, la tecnica utilizzata dai ladri che, nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, hanno preso di mira le abitazioni di Mori. Ancora non si conoscono tutti i dettagli delle dinamiche dei fatti, né sono stati quantificati i danni complessivi lasciati a chi ha subito i furti. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe dei componenti della “banda dei garage”: un gruppo di malviventi che già l’estate scorsa aveva commesso diversi furti in paese, adottando proprio questa strategia e colpendo gli stessi condomini visitati in questo nuovo raid. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Raid notturno a un Eurospin: la “banda degli alimentari” colpisce ancoraUn furto notturno ha interessato l'Eurospin di Ugento, nel Salento, aggiungendosi a una serie di episodi simili nella zona.

Torna la banda del buco: assalto notturno alle aziende di via Sergio RamelliNella notte, la zona industriale di via Sergio Ramelli ad Arezzo è stata coinvolta in un episodio di furto da parte della

Temi più discussi: La banda dei garage torna in azione a Mori; Ladri scoperti a razziare i garage. Inseguiti e arrestati dalla polizia; Furti in serie nei garage condominiali, arrestati due componenti della banda; Tentano furti nei garage: due arresti nella notte a Viserba.

Blitz della ’banda dei garage’. Rubate otto mountain bikeL’anno nuovo comincia all’insegna dei garage svuotati dai ladri e di un blitz all’isola ecologica di Hera in zona Valle... L’anno nuovo comincia all’insegna dei garage svuotati dai ladri e di un blitz ... ilrestodelcarlino.it

Ladri scoperti a razziare i garage. Inseguiti e arrestati dalla poliziaPresi due componenti di un gruppo di 4 malviventi sorpresi nello scassinare i vani di un condominio a Viserba ... msn.com

#accaddeoggi 14 febbraio 1929, Chicago: alcuni poliziotti, arrestano gli uomini della banda criminale guidata da Bugs Moran. Portati in un garage vengono uccisi. In realtà non erano poliziotti, ma uomini della banda rivale di Bugs, al servizio di Al Capone (ch - facebook.com facebook