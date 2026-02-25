La banda dei garage torna in paese | raid notturno di e-bike e biciclette di lusso

Da trentotoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I malviventi hanno colpito gli stessi condomini che, con ogni probabilità, avevano già visitato nell’estate 2025. I furti sono stati commessi adottando la medesima tecnica della volta scorsa che, ancora una volta, ha garantito loro la possibilità di agire in fretta e senza essere scoperti. Ecco cos’hanno fatto Hanno forato le porte basculanti dei garage per verificare, con il sussidio di una torcia o di una microtelecamera, la presenza di oggetti di valore all’interno degli stabili colpiti. È questa, almeno secondo le prime ricostruzioni, la tecnica utilizzata dai ladri che, nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, hanno preso di mira le abitazioni di Mori. Ancora non si conoscono tutti i dettagli delle dinamiche dei fatti, né sono stati quantificati i danni complessivi lasciati a chi ha subito i furti. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe dei componenti della “banda dei garage”: un gruppo di malviventi che già l’estate scorsa aveva commesso diversi furti in paese, adottando proprio questa strategia e colpendo gli stessi condomini visitati in questo nuovo raid. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

