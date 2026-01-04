Raid notturno a un Eurospin | la banda degli alimentari colpisce ancora

Da lecceprima.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furto notturno ha interessato l'Eurospin di Ugento, nel Salento, aggiungendosi a una serie di episodi simili nella zona. Dopo Nardò e Galatina, anche il punto vendita di via Capitano Ugo Giannuzzi è stato preso di mira dalla cosiddetta

UGENTO – Non si ferma l’ondata di furti ai danni della grande distribuzione nel Salento. Dopo gli episodi registrati a Nardò e Galatina, nel mirino dei malviventi è finito l’Eurospin di Ugento, in via Capitano Ugo Giannuzzi, la strada che collega a Racale.Il colpo è stato messo a segno attorno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

raid notturno a un eurospin la banda degli alimentari colpisce ancora

© Lecceprima.it - Raid notturno a un Eurospin: la “banda degli alimentari” colpisce ancora

Leggi anche: Assalto al bancomat di Palagiano, la banda colpisce ancora

Leggi anche: Ancora un'esplosione nella notte: la banda del bancomat colpisce a Capannoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

raid notturno eurospin bandaRaid notturno a un Eurospin: la “banda degli alimentari” colpisce ancora - Un gruppo composto da non meno di tre soggetti ha portato via salumi e formaggi dal discount che si trova sulla strada che conduce a Racale ... lecceprima.it

Capaccio, raid al mercato ortofrutticolo: in azione una banda composta da 8 persone - Notte movimentata al mercato ortofrutticolo di Capaccio Paestum, dove una banda ben organizzata ha messo a segno una serie di furti in diversi stand. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.