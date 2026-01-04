Raid notturno a un Eurospin | la banda degli alimentari colpisce ancora

Un furto notturno ha interessato l'Eurospin di Ugento, nel Salento, aggiungendosi a una serie di episodi simili nella zona. Dopo Nardò e Galatina, anche il punto vendita di via Capitano Ugo Giannuzzi è stato preso di mira dalla cosiddetta

UGENTO – Non si ferma l'ondata di furti ai danni della grande distribuzione nel Salento. Dopo gli episodi registrati a Nardò e Galatina, nel mirino dei malviventi è finito l'Eurospin di Ugento, in via Capitano Ugo Giannuzzi, la strada che collega a Racale.Il colpo è stato messo a segno attorno.

