Nella notte, la zona industriale di via Sergio Ramelli ad Arezzo è stata coinvolta in un episodio di furto da parte della

Arezzo, 23 gennaio 2026 –Un nuovo colpo nella notte scuote la zona industriale di Arezzo. La cosiddetta “ banda del buco” è tornata in azione, prendendo di mira un’area produttiva di via Sergio Ramelli, dove ignoti hanno messo a segno un furto con una tecnica ormai tristemente nota alle cronache locali. I malviventi hanno agito nelle ore notturne, praticando ben cinque fori nelle mura di un’azienda che opera nel settore edile, utilizzata di fatto come punto di accesso per raggiungere l’obiettivo principale: una ditta specializzata nella produzione e fornitura di leghe, metalli preziosi, saldature e soluzioni galvaniche per il comparto orafo, argentiero e della bigiotteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la banda del buco: assalto notturno alle aziende di via Sergio Ramelli

Arezzo, torna la banda del buco: assalto a un’azienda orafa con cinque fori nelle paretiArezzo torna a registrare un episodio della banda del buco, con un furto presso un’azienda orafa nella zona industriale di via Sergio Ramelli.

Rapine e assalti alle aziende, presa banda di romeni: 7 arrestiUna banda di romeni specializzata in rapine e assalti alle aziende è stata smantellata, con sette persone arrestate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Colpo notturno nel centro di Chivasso, la banda del tombino sfonda una focacceria e fugge con l’incasso; In scena a Mestre il teatro musicale della Banda Osiris; La banda della marmotta ci riprova con un bancomat: via a mani vuote, dissemina chiodi lungo la strada; La banda della marmotta torna in azione, ma il colpo fallisce: chiodi per strada per coprire la fuga.

Assalto al bancomat del The Space: forte esplosione a Surbo, ma il colpo fallisceTorna in azione la banda della marmotta. Preso di mira l'atm vicino al cinema The Space a Surbo, nel nord Salento, ma anche questa volta nonostante la forte esplosione il ... quotidianodipuglia.it

Banda della marmotta di nuovo in azione nel Foggiano: fatto esplodere un bancomat a TorremaggioreEsplode un bancomat della Bpm a Torremaggiore: la banda della marmotta torna a colpire nel Foggiano, ma il colpo fallisce. trmtv.it

Nuovi spari a Kreuzberg! Un caffè turco colpito all’alba, indagini affidate alla BAO “Ferrum” e si torna a parlare della banda dei Daltons. #Berlino #Kreuzberg #Cronaca #Polizia facebook

Esplode un bancomat della Bpm a Torremaggiore: la banda della marmotta torna a colpire nel Foggiano, ma il colpo fallisce x.com