Napoli Juventus parla Buongiorno | Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi Spalletti? C’è un ottimo rapporto mi ha insegnato molto

Napoli Juventus, Buongiorno: «Dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi. Spalletti? Ottimo rapporto, mi ha insegnato molto» Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha introdotto la sfida contro la Juventus in un’intervista a DAZN, soffermandosi sul ritrovato spirito del gruppo e sul rapporto speciale costruito negli anni con l’ex commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti. Ecco un estratto: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juventus, parla Buongiorno: «Dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi. Spalletti? C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto»

