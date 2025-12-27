Koopmeiners a DAZN: «Stasera è troppo importante, vogliamo continuare come nelle ultime». Le sue dichiarazioni prima di Pisa Juventus. Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. RENDIMENTO – « Abbiamo avuto buoni risultati ultimamente, vogliamo continuare così. Ora c’è un’altra partita difficile, non ci sono mai partite facili » 2026 – « Speriamo di vincere, vogliamo andare avanti così sia per me che per la squadra » STASERA – « Oggi servirà far girare bene la palla. Sarà una partita difficile ma vogliamo i tre punti, è troppo importante » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners a DAZN: «Stasera è troppo importante, vogliamo continuare come nelle ultime. Per il 2026 mi auguro soltanto una cosa»

Leggi anche: Atalanta Slavia Praga, Juric: «Mi auguro di meritarmi l’affetto dei tifosi. Nelle ultime partite è mancata solamente una cosa»

Leggi anche: Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

juve, tutti i ruoli di koopmeiners - In primis, dicevamo, fu il trequartista: arrivato con un bagaglio di 15 gol e 7 assist nell'ultima stagione atalantina, l'olandese viene schierato dall'italo- gazzetta.it

Juventus, Koopmeiners: "Spalletti? Fortissimo tatticamente, ci fa dare il massimo" - Scelto negli undici titolari da Luciano Spalletti, Teun Koopmeiners ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Abbiamo usato tanto energia in questa settimana, siamo un gruppo forte e ... tuttomercatoweb.com

Juventus, Spalletti esalta Koopmeiners: "Ha comandato di continuo quelli davanti" - Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1- tuttomercatoweb.com

La probabile formazione della Juventus per la sfida di stasera contro il Pisa Luciano Spalletti per il match contro il Pisa punterà ancora sul 3-4-2-1: in porta spazio a Di Gregorio. In difesa rientrerà Koopmeiners che ha scontato il turno di squalifica. Insie - facebook.com facebook