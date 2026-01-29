Kolo Muani Juventus | il francese spinge per tornare a Torino La posizione del Tottenham per l’addio dell’attaccante ultimissime
Kolo Muani vuole tornare alla Juventus. Il francese ha già manifestato il suo desiderio di lasciare il Paris Saint-Germain e tornare in Italia. Il Tottenham, invece, sembra essere fuori dalla corsa, e ora la Juventus valuta se approfondire la trattativa. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se il trasferimento si concretizzerà.
Kolo Muani Juventus: il francese spinge per tornare a Torino. La posizione del Tottenham per l’addio dell’attaccante, le ultimissime. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e accelera con decisione per Randal Kolo Muani, attendendo sviluppi che potrebbero rivelarsi decisivi già nelle prossime ore. L’ attaccante, individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo, è al centro di una trattativa che è ormai entrata nella sua fase più calda e delicata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo aggiornamento sul canale YouTube, l’operazione ha registrato un passo avanti fondamentale: Kolo Muani ha già aperto al ritorno alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Kolo Muani Juventus
Kolo Muani alla Juve, non dipende solo dal Tottenham: c’è un altro fattore fondamentale per concretizzare il ritorno a Torino del francese
La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.
Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito…Ultimissime
La Juventus si trova nel mezzo di un vero e proprio thriller di mercato.
Ultime notizie su Kolo Muani Juventus
Argomenti discussi: Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham; Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos.
Romano: il corteggiamento della Juventus su Kolo Muani ha funzionato. Ma adesso il giocatore lascia tutto nelle mani del TottenhamFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Tottenham per Randal Kolo Muani: Andiamo con ordine e partiamo dalla Juventus. Juventus che ... tuttojuve.com
Juventus, Kolo Muani spinge per tornare: il punto sulla trattativa per il franceseDopo l'ultima giornata di Champions League, la Juventus è pronta a dare l'ultima accelerata al proprio calciomercato. Col primo e principale. tuttomercatoweb.com
Le riserve della Juve deludono. É il giorno di Kolo Muani ! #Tuttosport - facebook.com facebook
#Frank: “ #KoloMuani Spero che il gol gli dia fiducia, quando si arriva in un nuovo club non è mai facile” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.