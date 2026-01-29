Kolo Muani vuole tornare alla Juventus. Il francese ha già manifestato il suo desiderio di lasciare il Paris Saint-Germain e tornare in Italia. Il Tottenham, invece, sembra essere fuori dalla corsa, e ora la Juventus valuta se approfondire la trattativa. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se il trasferimento si concretizzerà.

Kolo Muani Juventus: il francese spinge per tornare a Torino. La posizione del Tottenham per l’addio dell’attaccante, le ultimissime. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e accelera con decisione per Randal Kolo Muani, attendendo sviluppi che potrebbero rivelarsi decisivi già nelle prossime ore. L’ attaccante, individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo, è al centro di una trattativa che è ormai entrata nella sua fase più calda e delicata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo aggiornamento sul canale YouTube, l’operazione ha registrato un passo avanti fondamentale: Kolo Muani ha già aperto al ritorno alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus: il francese spinge per tornare a Torino. La posizione del Tottenham per l’addio dell’attaccante, ultimissime

Approfondimenti su Kolo Muani Juventus

La possibile trattativa per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus coinvolge diversi fattori.

La Juventus si trova nel mezzo di un vero e proprio thriller di mercato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Kolo Muani Juventus

Argomenti discussi: Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham; Kolo Muani chiama la Juve, il Psg fa muro. La lista della Signora, ci sono anche Beto e Biereth; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena; Calciomercato: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos.

Romano: il corteggiamento della Juventus su Kolo Muani ha funzionato. Ma adesso il giocatore lascia tutto nelle mani del TottenhamFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Tottenham per Randal Kolo Muani: Andiamo con ordine e partiamo dalla Juventus. Juventus che ... tuttojuve.com

Juventus, Kolo Muani spinge per tornare: il punto sulla trattativa per il franceseDopo l'ultima giornata di Champions League, la Juventus è pronta a dare l'ultima accelerata al proprio calciomercato. Col primo e principale. tuttomercatoweb.com

Le riserve della Juve deludono. É il giorno di Kolo Muani ! #Tuttosport - facebook.com facebook

#Frank: “ #KoloMuani Spero che il gol gli dia fiducia, quando si arriva in un nuovo club non è mai facile” x.com