Che festa al ’Liceone’ In settecento a cena tra ricordi sorrisi e memoria condivisa

Al Liceone si sono ritrovati in settecento per una cena speciale. Ricordi, sorrisi e vecchi volti si sono mescolati tra i tavoli, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Tra risate e ricordi di allora, gli ospiti hanno rivissuto momenti passati e riscoperto legami che non si erano mai spenti.

Una serata di ricordi e sorrisi, di nostalgia e leggerezza, di volti noti e altri ritrovati dopo decenni. Nei corridoi del Liceo classico ’Piccolomini’ si sono radunati in settecento a cena, dopo il prologo nella adiacente chiesa di Sant’Agostino per presentare l’almanacco ’Mnemosine’ ma anche ripercorrere quel lungo filo di una memoria condivisa, nel segno dell’appartenenza che in fondo è il motivo per cui così tante persone si sono ritrovate per una sera a scuola, dai 90enni agli attuali liceali, da chi abita dietro l’angolo a chi è arrivato appositamente da Merano, dall’Abruzzo, dalla Francia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Che festa al ’Liceone’. In settecento a cena tra ricordi, sorrisi e memoria condivisa Approfondimenti su Liceone Serata Metti una sera al ’Liceone’. Cena con settecento ’ex’ Ieri sera al Liceo classico Piccolomini, centinaia di ex studenti si sono ritrovati per una cena a buffet nei corridoi della scuola. Capodanno in Sagra ai Giardini Luzzati: festa condivisa con cena, musica e intrattenimento Il 31 dicembre, ai Giardini Luzzati – SpazioComune nel centro di Genova, si svolgerà la Sagra di Capodanno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Liceone Serata Argomenti discussi: Che festa al ’Liceone’. In settecento a cena tra ricordi, sorrisi e memoria condivisa; La festa del Liceone e la città che cambia; La grande notte del Classico: cena di gala per 700 liceali di ogni generazione; Metti una sera al ’Liceone’. Cena con settecento ’ex’. Cultura sportiva in festa al Liceo Alfa di Milano tra libri, mostre e fair playLibri, mostre e fair play: al Liceo Alfa di Milano nasce Cultura Sportiva in Festa per educare giovani e famiglie ai valori dello sport. milanosportiva.com Metti una sera al ’Liceone’. Cena con settecento ’ex’C’è anche una chat XXL su Whats’App, con 675 iscritti alla data di ieri, a testimoniare il fermento creato dall’appuntamento di sabato al Liceo classico Piccolomini: una maxi cena a buffet nei corrido ... lanazione.it Eterna Sofia Goggia, bronzo nella libera a Cortina: che festa per lo storico tris olimpico facebook #Roma, duemila tifosi ad Atene: che festa per il gemellaggio con il #Panathinaikos x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.