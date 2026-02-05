Nella notte forze russe attaccano Kiev

La notte scorsa, Kiev è stata di nuovo colpita dai raid russi. Droni hanno sorvolato la città e si sono sentite diverse esplosioni in vari quartieri. Per ora, non ci sono notizie di vittime, ma i residenti sono tornati a vivere momenti di paura. Le autorità ucraine stanno cercando di capire l’entità dell’attacco e di rafforzare le misure di sicurezza.

4.01 Ancora una notte di raid russi su Kiev, presa di mira da droni. Esplsioni si sono sentite in vari quartieri della capitale ucraina, come riferisce "The Kyiv Independent". Il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, ha dichiarato che l'attacco di Mosca ha colpito diverse parti di Kiev, tra cui i quartieri di Obolonskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi dove una persona è stata ferita.Nel distretto di Oblonskyi, alcune auto parcheggiate hanno preso fuoco dopo essere state colpite dai droni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Kiev Russia

Stanotte Kiev e Kharkiv sono state colpite da una serie di attacchi con missili e droni provenienti dalla Russia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Devastante attacco Russo su Kiev

Ultime notizie su Kiev Russia

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Trump: Putin ha mantenuto la parola sull'accordo di non colpire l'Ucraina - Aggiornamento del 03 Febbraio delle ore 23:28; Le notizie di lunedì 2 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia; Guerra Ucraina Russia, drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti.

Speciale difesa: Russia, ministero Difesa, distrutti 24 droni ucraini nella notteNella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 24 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. La scorsa ... agenzianova.com

Russia: ministero Difesa, distrutti dieci droni ucraini nella notteNella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto dieci droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. La ... agenzianova.com

Una nuova ondata di bombardamenti ha colpito nella notte diverse città ucraine, riportando il conflitto a livelli di forte intensità. Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro sono state teatro di attacchi russi che hanno preso di mira obiettivi strategici e infrastrutture, riac facebook

Ucraina sotto attacco nella notte: droni e missili su Kiev, Kharkiv e Dnipro ilsole24ore.com/art/ucraina-so… x.com