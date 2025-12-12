Icardi al Milan Allegri ha scelto Maurito per rinforzare l'attacco a gennaio ma Tare vuole un suo pallino

12 dic 2025

L'eventuale arrivo di Icardi al Milan in vista di gennaio sta attirando l'attenzione, con Allegri che vede nel bomber argentino il rinforzo ideale per l'attacco. Tuttavia, anche Igli Tare ha i suoi desideri e punta su un altro giocatore, rendendo questa trattativa ancora più complessa e piena di interessi contrastanti.

ICARDI AL MILAN! Ex Inter In RossoneroTifosi Divisi e Maignan KO

