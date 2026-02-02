Niente Mateta il Milan ha già scelto il nuovo centravanti

Il Milan ha deciso di non acquistare più Mateta. Dopo le visite mediche di questa settimana, i rossoneri hanno annunciato che il centravanti francese resterà al Crystal Palace. Il club milanese continuerà così con la stessa rosa, senza rinforzi in attacco.

Dopo la seconda parte di visite mediche il Milan ha deciso di non proseguire con l'affare Mateta con il centravanti francese che resterà quindi al Crystal Palace con i rossoneri che continueranno con lo stesso organico. In casa Milan sembrano essere chiare le idee per quello che riguarda il futuro del reparto offensivo con la dirigenza che sa su quale centravanti puntare per la prossima stagione. Milan, c'è solo un nome in lista per l'attacco. L'obiettivo numero uno resta sempre Dusan Vlahovic con la punta serba che è in scadenza di contratto con la Juventus e non pare intenzionato a prolungare con i bianconeri.

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Niclas Füllkrug, nuovo centravanti rossonero.

L’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha chiarito la posizione di Mateta Juve, smentendo voci di offerte e richieste di cessione.

