Katia Ricciarelli torna a parlare di Pippo Baudo e lo fa nello studio di Monica Setta, a Storie al Bivio, nella puntata che va in onda sabato 27 dicembre su Rai2. Scomparso il 16 agosto 2025, la Ricciarelli, che con Baudo ha vissuto una lunga storia d’amore, ha raccontato ancora una volta di come ha appreso della sua morte, all’improvviso, per i messaggi di condoglianze sul cellulare. Katia Ricciarelli parla di Pippo Baudo a Storie al Bivio. “ Pippo è mancato da più di quattro mesi, ma per me c’è ancora. È come con mia madre Molara, ci parlo, sento la sua presenza. Prima di lui non mi ero mai voluta sposare, è stato un amore grande e non riesco ancora a parlarne al passato”, questa la dichiarazione in anteprima dell’intervista di Monica Setta a Katia Ricciarelli: la puntata va in onda il 27 dicembre alle 15. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Resterà per sempre mio marito”. Il gesto per Natale

