Katia Ricciarelli è furiosa con Carlo Conti | il motivo? C’entra Pippo Baudo la polemica è servita!

Katia Ricciarelli si mostra infuriata dopo che Carlo Conti ha annunciato un omaggio a Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2026. La cantante si è scagliata contro questa scelta, ritenendola ingiusta e poco rispettosa nei confronti di altri artisti. Ricciarelli ha sottolineato come questa decisione abbia suscitato polemiche tra i partecipanti. La questione ha acceso una discussione tra gli addetti ai lavori sulla gestione della manifestazione.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a rendere omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della kermesse. Un tributo voluto dal direttore artistico Carlo Conti, che in conferenza stampa ha dichiarato: « Il mio festival è baudiano, immaginatevi la mia emozione nel fare il primo festival senza di lui. L’ho dedicato a lui ». Parole che hanno commosso molti, ma che non hanno evitato l’ennesima polemica. A sollevarla è stata Katia Ricciarelli, che non ha nascosto la propria amarezza per il mancato invito all’Ariston nella serata inaugurale. Katia Ricciarelli è una furia: ecco perché ce l’ha con Carlo Conti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Polemica a Sanremo 2026: Katia Ricciarelli furiosa, esclusa dal tributo a Pippo BaudoKatia Ricciarelli si mostra furiosa perché non è stata inclusa nel tributo a Pippo Baudo a Sanremo 2026.

“Pippo Baudo non è stato il mio grande amore”. Katia Ricciarelli, la rivelazione e l’altro nome famosoKatia Ricciarelli, nota cantante lirica, si è aperta in un’intervista a La Stampa, condividendo aspetti inediti della propria vita privata.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Polemica a Sanremo 2026 | Katia Ricciarelli furiosa esclusa dal tributo a Pippo Baudo; Sanremo omaggia Baudo ma esclude la Ricciarelli, lei furiosa: Hanno invitato la segretaria e non me; Sanremo 2026 al via con polemica Katia Ricciarelli | 18 anni di vita con Baudo non contano?.

Katia Ricciarelli, polemica su Sanremo e Baudo: È tutto molto stranoKatia Ricciarelli si lascia andare a una serie di attacchi contro Carlo Conti e il suo mancato invito al Festival dedicato a Pippo Baudo ... gossipetv.com

Sanremo 2026 al via con polemica, Katia Ricciarelli: 18 anni di vita con Baudo non contano?Katia Ricciarelli commenta il mancato invito a Sanremo 2026 per ricordare Baudo: 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano ... dilei.it

Non le ha mandate a dire Katia Ricciarelli, anche senza fare il nome di Carlo Conti, la ex moglie di Pippo Baudo ha sottolineato il suo malumore per non essere stata invitata al Festival per l'omaggio al compianto Pippo "Un invito ci stava, non tanto come ex m - facebook.com facebook