Katia Ricciarelli è furiosa con Carlo Conti | il motivo? C’entra Pippo Baudo la polemica è servita!

Katia Ricciarelli si mostra infuriata dopo che Carlo Conti ha annunciato un omaggio a Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2026. La cantante si è scagliata contro questa scelta, ritenendola ingiusta e poco rispettosa nei confronti di altri artisti. Ricciarelli ha sottolineato come questa decisione abbia suscitato polemiche tra i partecipanti. La questione ha acceso una discussione tra gli addetti ai lavori sulla gestione della manifestazione.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a rendere omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della kermesse. Un tributo voluto dal direttore artistico Carlo Conti, che in conferenza stampa ha dichiarato: « Il mio festival è baudiano, immaginatevi la mia emozione nel fare il primo festival senza di lui. L’ho dedicato a lui ». Parole che hanno commosso molti, ma che non hanno evitato l’ennesima polemica. A sollevarla è stata Katia Ricciarelli, che non ha nascosto la propria amarezza per il mancato invito all’Ariston nella serata inaugurale. Katia Ricciarelli è una furia: ecco perché ce l’ha con Carlo Conti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

