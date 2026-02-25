Kamila Sellier mostra gli occhiali sfregiati dalla lama del pattino | Loro mi hanno salvato l'occhio

Definitivamente fuori pericolo, Kamila Sellier è stata dimessa dall'ospedale in condizioni decisamente migliori di come era entrata dopo il terribile incidente a Milano Cortina per il taglio della lama di un pattino che le aveva sfiorato l'occhio. Salvo unicamente grazie agli occhiali indossati in gara che la polacca ha voluto mostrare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kamila Sellier tagliata al volto dalla lama del pattino: è stata operata, verifiche sull’occhio. Le sue condizioni: “La ferita è molto gonfia”

Come sta Kamila Sellier operata al volto dopo il taglio della lama al volto: mostra solo l’occhio sano

