Kamila Sellier tagliata al volto dalla lama del pattino | è stata operata verifiche sull’occhio Le sue condizioni | La ferita è molto gonfia

Kamila Sellier è stata colpita al volto dalla lama di un pattino durante la gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La giovane atleta è stata subito operata e si stanno effettuando controlli sull’occhio. La ferita è molto gonfia e preoccupa il team medico. La scena ha causato scompiglio tra gli spettatori e gli altri concorrenti. La competizione è stata temporaneamente interrotta per garantire assistenza. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Momenti di grande paura all’ Ice Skating Arena durante i quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. La pattinatrice polacca Kamila Sellier è rimasta gravemente ferita al volto dopo una caduta in gara che ha coinvolto anche Arianna Fontana e la statunitense Kristen Santos-Griswold. Tutto è accaduto durante la sesta batteria dei quarti di finale, quando si è verificata una carambola tra tre atlete che è cominciata quando Santos-Griswold ha travolto Sellier e a sua volta ha colpito l’atleta azzurra. La polacca si trovava proprio al centro del gruppo quando è stata tagliata dal pattino della rivale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

