Kalulu torna sull’espulsione di Inter Juve | In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta Meglio lasciarmi tutto alle spalle

Leggi anche: Kalulu si toglie qualche sassolino dopo l’espulsione in Inter Juve: «In tanti hanno parlato ma la squalifica è rimasta. Meglio lasciarsi tutto alle spalle»

Inter-Juve, ci rimette solo Kalulu: espulsione ingiusta e ora scatterà pure la squalifica

Juventus, niente 'grazia' per Kalulu: Figc dice no e squalifica resta; La regola che ha permesso l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiare; Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole; Rocchi: 'L'espulsione di Kalulu un errore ma tutti provano a fregarci'.

Juventus, Kalulu confessa: Ecco cosa ho fatto dopo l'Inter

Kalulu torna sull'espulsione in Inter Juve: «Dopo quell'episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così». Le sue parole

Pavan: “Inter-Juve falsata al 40’, non paragonabile ad Atalanta-Napoli” Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve, entra nel confronto sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane e lo fa con una posizione netta. Il paragone tra Atalanta-Napoli e Inter-Juvent - facebook.com facebook

