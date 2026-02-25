Kalulu sull' espulsione Inter-Juve | La squalifica è rimasta ora guardo avanti

La stagione viene descritta come ricca di impegni e contrassegnata da aspettative elevate, tipiche di chi gioca a livelli competitivi estremi. Secondo il difensore, è necessario mantenere costantemente la giusta tenuta all’altezza delle responsabilità, perché gli obiettivi sono chiari e la valutazione arriva al termine del campionato. L’esperienza serba la convinzione che il lavoro quotidiano debba tradursi in rendimento costante, un requisito non negoziabile per chi ambisce a risultati prestigiosi. Lo stesso atleta riconosce di essere stato a sua volta tifoso e osserva come funzionano le critiche. Nei momenti di tensione può emergere frustrazione, che spesso trova spazio sui social, ma ciò non viene letto come una valutazione personale. L’atteggiamento indicato è di non dare troppa importanza a certi commenti: se si desidera evitare contenuti nocivi, è possibile allontanarsi dai social, anche in periodi positivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche: Kalulu torna sull’espulsione di Inter Juve: «In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle»

Leggi anche: Kalulu si toglie qualche sassolino dopo l’espulsione in Inter Juve: «In tanti hanno parlato ma la squalifica è rimasta. Meglio lasciarsi tutto alle spalle»

Temi più discussi: La regola che ha permesso l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiare; Medaglia d'oro di volo, L'Equipe 'sfotte' Bastoni dopo espulsione di Kalulu in Inter-Juve; Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole; Kalulu espulso al 42' di Inter-Juventus: perché il VAR non può intervenire e cosa dice il regolamento.

Juventus, Kalulu confessa: Ecco cosa ho fatto dopo l'InterIntervistato ai microfoni de L'Equipe , Kalulu ha svelato il suo punto di vista dopo la controversa espulsione in Inter-Juventus. Questo uno stralcio delle sue parole. fantacalcio.it

Kalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così». Le sue paroleKalulu torna sull’espulsione in Inter Juve: «Dopo quell’episodio ero molto nervoso. Le scuse di Bastoni? Rispondo così». Le sue parole Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-J ... calcionews24.com

Pavan: “Inter-Juve falsata al 40’, non paragonabile ad Atalanta-Napoli” Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve, entra nel confronto sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane e lo fa con una posizione netta. Il paragone tra Atalanta-Napoli e Inter-Juvent - facebook.com facebook

24.2.2026 Brutto quando un programma TV chiude per budget o per bassi ascolti. Ora c'è chi mi dà simpaticamente del Terminator per una notizia su #Giletti che non c'entra nulla con la nostra disputa su #InterJuve al #Processoal90, da lui improvvisamente a x.com