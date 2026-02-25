juventus women anche il ct soncin analizza il campionato difficile delle bianconere

: cosa ha detto il selezionatore della Nazionale. Andrea Soncin, ct dell’ Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa in avvicinamento ai prossimi impegni delle azzurre. Il selezionatore ha parlato anche di Juventus Women. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata ITALIANE CHE VANNO ALL’ESTERO – « Sicuramente è segno e sintomo di quanto il campionato e le calciatrici italiane sono attenzionate con occhi diversi dal passato. Le ragazze sanno che tutto questo passa dalle prestazioni con i club e la Nazionale. Questo permette loro di aprire gli orizzonti del mercato, è motivo d’orgoglio per noi e per il lavoro dei club. Ci sono campionato più appetibili dei nostri? Può essere, ma sono arrivate in Italia tante giocatrici protagoniste all’ultimo Europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

