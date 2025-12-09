Orario St Polten Juventus Women | quando si gioca il match di Women’s Champions League delle bianconere

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appuntamento è in Austria, dove le Juventus Women affrontano lo St. Polten nella fase di Women’s Champions League. La partita rappresenta un'importante occasione per le bianconere di consolidare il loro percorso nel torneo continentale. Ecco tutte le informazioni sull'orario e i dettagli del match.

impegnate in Austria. La  Juventus Women  è attesa da un  appuntamento importante  in  UEFA Women’s Champions League: la  quinta giornata  della fase campionato la vede affrontare il  St. Pölten  in trasferta. La partita in Austria, in programma  martedì 9 dicembre alle ore 18:45, può essere  decisiva  per le ambizioni di  qualificazione  delle bianconere. Classifica: c’è anche l’obiettivo dei quarti di finale diretti. Il  nuovo formato  della  Women’s Champions League  rende questa partita un vero e proprio  spareggio a distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

orario st polten juventus women quando si gioca il match di women8217s champions league delle bianconere

© Juventusnews24.com - Orario St. Polten Juventus Women: quando si gioca il match di Women’s Champions League delle bianconere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

orario st polten juventusSt. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere - Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere La Juventus Women affronta il St. Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Orario St Polten Juventus