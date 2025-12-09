Orario St Polten Juventus Women | quando si gioca il match di Women’s Champions League delle bianconere
L'appuntamento è in Austria, dove le Juventus Women affrontano lo St. Polten nella fase di Women’s Champions League. La partita rappresenta un'importante occasione per le bianconere di consolidare il loro percorso nel torneo continentale. Ecco tutte le informazioni sull'orario e i dettagli del match.
impegnate in Austria. La Juventus Women è attesa da un appuntamento importante in UEFA Women’s Champions League: la quinta giornata della fase campionato la vede affrontare il St. Pölten in trasferta. La partita in Austria, in programma martedì 9 dicembre alle ore 18:45, può essere decisiva per le ambizioni di qualificazione delle bianconere. Classifica: c’è anche l’obiettivo dei quarti di finale diretti. Il nuovo formato della Women’s Champions League rende questa partita un vero e proprio spareggio a distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere - Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere La Juventus Women affronta il St. Riporta juventusnews24.com