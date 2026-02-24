Osimhen | Io alla Juve? Sarebbe un privilegio ma ora penso solo al Galatasaray E sulla partita

Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva da un sogno personale, ma al momento si concentra esclusivamente sulla sfida contro il club turco. Ha aggiunto che non bisogna sottovalutare l’avversario e che la partita sarà difficile e intensa. La sua attenzione rimane tutta sulla prossima sfida, senza lasciarsi distrarre da altre ipotesi di mercato.

“Chi non vorrebbe giocare nella Juventus? Il 99 per cento dei calciatori spera di far parte di questo grande e storico club. Vedremo in futuro, perché no? Sarebbe un privilegio”. Victor Osimhen irrompe all’Allianz Stadium alla sua maniera. Della serie: prima batto la Signora, poi chissà. Il bomber del Galatasaray, la scorsa estate trattato dall’ex dt bianconero Cristiano Giuntoli prima del cambio societario alla Continassa e del trasferimento a Istanbul, non chiude la porta alla Juventus come aveva fatto capire chiaramente già nell’intervista alla Gazzetta dei giorni scorsi. “È vero, volevo venire alla Juventus: purtroppo non si è concretizzato il trasferimento prima che arrivasse il Galatasaray. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Victor Osimhen ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva dalla reputazione del club e dalla passione dei tifosi.

Victor Osimhen ha rivelato che il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, gli propose di trasferirsi in bianconero prima di firmare con il Galatasaray.

