Juventus McKennie più Vlahovic | l’assist a Spalletti e lo spauracchio Inter | CM

La Juventus ha deciso di blindare Weston McKennie dopo il suo assist decisivo contro l’Inter, che ha aumentato la pressione sulla squadra. La scelta deriva dall’esigenza di rafforzare il centrocampo, soprattutto in vista delle prossime sfide. La permanenza del centrocampista statunitense diventa un elemento chiave per la strategia di Spalletti, mentre il futuro di Vlahovic resta incerto. La società lavora per definire le prossime mosse in questa fase critica.

La ‘Vecchia Signora’ blinda il centrocampista statunitense, in attesa di sciogliere il rebus sul futuro del tecnico e del centravanti serbo La Juventus non si fa sfuggire Weston McKennie. Via libera per il rinnovo del jolly americano, fondamentale negli ultimi tempi sotto la gestione Spalletti. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Schalke e Leeds è un punto cardine dei bianconeri e presto sottoscriverà un nuovo contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno. Le parti hanno trovato anche un sostanziale punto d’incontro sull’ingaggio: McKennie passerà da 2,5 a circa 4 milioni netti (con i bonus) per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Leggi anche: Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro | CM.IT

Rinnovi Juventus: il punto su Vlahovic, McKennie e Spalletti. Lo scenario nel VIDEO di Marco BaridonLa Juventus sta lavorando per rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Juve, pronto il rinnovo di McKennie fino al 2030. Vlahovic può restare a Torino; La Juve trova l'accordo per McKennie e ora lavora per quello di Vlahovic; Vlahovic-Juve, dal ritorno in campo all’incontro sul futuro: DV9 ora ha fretta di giocare e parlare; Juventus-Como: Match Preview.

Juventus, svolta sul rinnovo di Vlahovic: quando si decide il futuro. Il Milan si muove per Dusan, l’indizio di mercatoSettimane importanti per Vlahovic, non solo per il rientro in campo ma anche per il discorso sul suo futuro: il Milan resta vigile. sport.virgilio.it

Juventus, cresce l’ottimismo per il rinnovo di VlahovicPresto ci sarà l’incontro tra Dusan Vlahovic e la Juventus per parlare del rinnovo di contratto: si cercherà l’intesa sulle cifre ... it.blastingnews.com

Il retroscena a sorpresa sul rinnovo di McKennie Una super rivale della Juventus ci aveva provato per il colpo a zero! - facebook.com facebook

Dopo aver definito il prolungamento di McKennie, la Juventus vuole spingere per il rinnovo di Spalletti [Matteo Moretto] x.com