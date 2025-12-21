Juventus McKennie conquista anche Spalletti | l’assist decisivo per il futuro | CMIT

Il centrocampista statunitense sempre presente e intoccabile dopo l’arrivo in panchina del tecnico toscano: nei prossimi mesi si entrerà nel vivo sulla questione rinnovo Foto di rito negli spogliatoio dell’Allianz Stadium con Chiellini e Comolli per festeggiare il prestigioso traguardo delle 200 presenze tagliate con la maglia bianconera, poco dopo aver macinato le solita dose di chilometri in campo. McKennie e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Weston McKennie si è rivelato ancora un fattore per la Juve spallettiana anche ieri sera nel fondamentale scontro Champions contro la Roma e che ha rilanciato le ambizioni della ‘Vecchia Signora’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

