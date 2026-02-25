Juventus Galatasaray | perché i bianconeri devono credere nella rimonta Lo insegna la storia ecco i precedenti che possono far sperare

Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Sassuolo, Pinamonti si racconta: «L’Italia è un obiettivo. Giocare per una big? Solo così potrei riuscirci. Sul rapporto con Grosso posso dirvi questo» Capello fa le carte alla Serie A: «Quanti punti servono per entrare in Champions. Così la situazione potrebbe farsi complicata per questa squadra!» Torino, il caos continua: cosa è successo nel confronto con Cairo! Tutti i retroscena che hanno agitato (ancora di più) le acque granata Infortunio Soulé: la verità sul problema fisico dell’attaccante della Roma. La rivelazione sulle sue condizioni e i tempi di recupero Marchisio fiducioso: «La Juve deve crederci, l’unico a ribaltare il Galatasaray può essere Yildiz! Osimhen in bianconero avrebbe fatto la differenza» Sneijder choc: «Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4.000 minacce di morte dall’Argentina, ecco perchè» Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Juventus, la rimonta è possibile? I precedenti non sorridono ai bianconeri. Ecco tutti i dettagliLa Juventus ha subito una sconfitta pesante in Champions League, cosa che rende difficile pensare a una rimonta.

Galatasaray Juve, i bianconeri devono ribaltare gli ultimi precedenti in Champions League. C’è una buona notizia in difesa | Primo tempo – VIDEO con Paolo RossiIn vista della partita di Champions League, la Juventus sa di dover cambiare rotta rispetto agli ultimi incontri contro il Galatasaray.

#juventus umiliata dal #galatasaray 5-2 nella gara di andata dei playoff #championsleague. Pareri

Temi più discussi: Playoff UCL | Galatasaray-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e McKennie; Galatasaray-Juve, moviola: Cambiaso rischia il rosso, lo prende poi Cabal; La profezia di Felipe Melo: Come andrà Juve-Galatasaray, il segreto dei turchi e perché li amo; Osimhen: Giuntoli mi voleva alla Juve. Ecco perché è finita col Napoli.

Juve-Galatasaray, Spalletti con McKennie per il ribaltoneIl settimo incrocio europeo tra Juventus e Galatasaray è stato quello più scioccante per i tifosi bianconeri. Il 5-2 con cui i turchi hanno battuto la Juve nell’andata dei playoff di Champions suona ... tuttosport.com

Pagina 2 | Ricordatevi che siete la JuveI saggi trasformano i problemi in opportunità. Ma ci vorrà tutta la saggezza di Spalletti e un pizzico di eroismo della squadra perché Juve-Galatasaray non assomigli a un enorme impiccio, oltretutto c ... tuttosport.com

È il giorno della verità, è il giorno di Juventus-Galatasaray "Rimonta impossibile", "La Juve può farcela", "Mehlio uscire": in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori! Questa sera ci sarà la sentenza definitiva Diteci in percentuale quante chance di pa - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Galatasaray x.com