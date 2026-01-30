Galatasaray Juve i bianconeri devono ribaltare gli ultimi precedenti in Champions League C’è una buona notizia in difesa | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

In vista della partita di Champions League, la Juventus sa di dover cambiare rotta rispetto agli ultimi incontri contro il Galatasaray. Questa volta, i bianconeri devono vincere per dimenticare le sconfitte passate e risollevare il morale. Paolo Rossi ha analizzato la sfida, sottolineando il duello tra Bremer e Osimhen e ricordando le eliminazioni che ancora pesano. La partita si presenta difficile, ma la Juventus punta a invertire il trend e a portare a casa una vittoria fondamentale.

Galatasaray Juve, Paolo Rossi analizza la sfida: il duello Bremer-Osimhen e lo spettro delle eliminazioni passate contro squadre alla portata. In vista dell'atteso ritorno della massima competizione europea che vedrà la Juventus opposta al Galatasaray, il giornalista Paolo Rossi è intervenuto nel format "Primo Tempo" per analizzare i temi tattici e psicologici della sfida. Al centro del dibattito c'è inevitabilmente il confronto con l'ex bomber del Napoli, Victor Osimhen, ma anche la solidità della retroguardia bianconera e, soprattutto, la preoccupante tradizione recente che vede la Vecchia Signora soffrire contro avversari sulla carta inferiori.

