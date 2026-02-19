Juve Galatasaray credere o no nella rimonta? Pro e contro dell’impresa all’Allianz Stadium Dentro il playoff di ritorno – VIDEO

La Juventus affronta il Galatasaray con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata, che li ha visti perdere 2-0. La causa principale è la necessità di recuperare due gol per passare ai quarti di finale, un’impresa difficile ma non impossibile. I tifosi sono divisi tra chi crede nella rimonta e chi pensa sia troppo complicato. La partita si gioca all’Allianz Stadium, dove i bianconeri proveranno a sfruttare il supporto del pubblico e la propria esperienza. La sfida resta aperta fino all’ultimo minuto.

Juve Galatasaray, la clamorosa rimonta in Champions League è ancora possibile oppure no? Tutti i pro e i contro della delicata sfida dello Stadium. L’ambiente bianconero è diviso in vista dell’appuntamento più complesso della stagione europea. Dopo la pesantissima sconfitta incassata in terra turca, Juve Galatasaray  si preannuncia come una montagna quasi insormontabile da scalare. Il clamoroso  5-2  subito al Rams Park ha lasciato scorie profonde, obbligando la formazione guidata da  Luciano Spalletti  a compiere un autentico miracolo sportivo nel ritorno dei  playoff di Champions League  di mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

