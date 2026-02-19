Juve Galatasaray credere o no nella rimonta? Pro e contro dell’impresa all’Allianz Stadium Dentro il playoff di ritorno – VIDEO

Juve Galatasaray, la clamorosa rimonta in Champions League è ancora possibile oppure no? Tutti i pro e i contro della delicata sfida dello Stadium. L’ambiente bianconero è diviso in vista dell’appuntamento più complesso della stagione europea. Dopo la pesantissima sconfitta incassata in terra turca, Juve Galatasaray si preannuncia come una montagna quasi insormontabile da scalare. Il clamoroso 5-2 subito al Rams Park ha lasciato scorie profonde, obbligando la formazione guidata da Luciano Spalletti a compiere un autentico miracolo sportivo nel ritorno dei playoff di Champions League di mercoledì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cambiaso squalificato per Juve Galatasaray: ammonizione pesante da diffidato, sarà assente nella sfida di ritorno all’Allianz StadiumCambiaso è stato squalificato dopo aver ricevuto un’ammonizione pesante durante la partita tra Juventus e Galatasaray, poiché era già diffidato.

