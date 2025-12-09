Spalletti Juventus l’allenatore si gioca tutto o quasi nelle prossime tre partite | un fine 2025 da brividi per il tecnico! Tutti i dettagli
Spalletti Juventus, la Gazzetta svela il bivio: Pafos, Bologna e Roma decisive, la conferma del tecnico scatta solo con l’ingresso in Champions. La sconfitta del ‘Maradona’ ha fatto suonare più di un campanello d’allarme alla Continassa. Non è solo questione di orgoglio ferito o di ritardo dalla vetta, ma di programmazione futura che ora entra in una fase critica. Luciano Spalletti, arrivato in corsa per raddrizzare la barca, si trova improvvisamente di fronte a un bivio che potrebbe definire non solo questa stagione, ma anche la prossima. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano si gioca tutto o quasi nelle prossime tre gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
