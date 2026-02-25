Juve-Vlahovic riaperto il caso rinnovo | incontro dopo la Roma

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il serbo mette in stand-by l'addio mentre Osimhen e Kolo Muani restano sullo sfondo. Nella mattinata di oggi, nonostante l’assenza dai terreni di gioco si protragga ormai dal lontano 29 novembre, il nome di Dusan Vlahovic è tornato a dominare le frequenze radiomercato di Torino. Mentre la squadra di Luciano Spalletti si prepara ai crocevia stagionali contro Galatasaray e Roma, il centravanti serbo, reduce da un delicato intervento chirurgico a Londra per la lesione all’adduttore sinistro, è diventato il protagonista di un inaspettato riavvicinamento diplomatico. Quello che sembrava un divorzio annunciato alla scadenza del contratto (giugno 2026) si è trasformato in una trattativa serrata che potrebbe riscrivere il futuro del reparto offensivo bianconero, complici le prestazioni altalenanti di Jonathan David e il flop di Openda. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Vlahovic chiama la Juve: «Voglio restare». Incontro imminente per il rinnovoDusan Vlahovic ha deciso di restare alla Juventus, spinto dalla volontà di continuare a giocare con i bianconeri.

Vlahovic, non è finita: presto l’incontro per il futuro. Rinnovo ancora possibile, quanto può offrirgli la JuveVlahovic ha deciso di rimanere in bianconero dopo aver respinto le prime offerte, motivato a continuare in Juventus.

Temi più discussi: Incontro decisivo, è fatta per Vlahovic: Spalletti lo ha appena saputo; Juve-Vlahovic, prove d’intesa: il bomber vuole restare in bianconero; Juventus-Galatasaray: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Mercato Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic torna in discussionePer passare il turno, servirà un’impresa: almeno tre gol di scarto nei 90 minuti per trascinare la sfida ai supplementari, quattro per qualificarsi direttamente. La Juventus è chiamata a una prova ai ... sportal.it

Juventus, svolta sul rinnovo di Vlahovic: quando si decide il futuro. Il Milan si muove per Dusan, l’indizio di mercatoSettimane importanti per Vlahovic, non solo per il rientro in campo ma anche per il discorso sul suo futuro: il Milan resta vigile. sport.virgilio.it

Vlahovic-Juve, vertice per il rinnovo: ingaggio alla Yildiz, quando ci sarà l'incontro. E su Kolo Muani... - facebook.com facebook

#Vlahovic #Juve Le ultime sul rinnovo x.com