Vlahovic chiama la Juve | Voglio restare Incontro imminente per il rinnovo

Dusan Vlahovic ha deciso di restare alla Juventus, spinto dalla volontà di continuare a giocare con i bianconeri. La sua dichiarazione arriva in un momento difficile per la squadra, che fatica a segnare e a trovare fiducia in attacco. Nei prossimi giorni, il club e l’attaccante si incontreranno per discutere il rinnovo del contratto, alimentando le speranze di una svolta.

In un momento di estrema sofferenza tecnica per il reparto offensivo della Juventus, emerge un raggio di luce sul fronte societario che riguarda il futuro del suo uomo più rappresentativo. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e le sirene di mercato che lo hanno accostato a diverse big europee, la volontà di Dusan Vlahovic appare granitica: il centravanti serbo non ha alcuna intenzione di recidere il legame con il sodalizio bianconero. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, nei prossimi giorni è calendarizzato un summit decisivo tra la dirigenza e l'entourage del calciatore per esplorare i margini di una permanenza a Torino oltre la stagione attuale.