Vlahovic non è finita | presto l’incontro per il futuro Rinnovo ancora possibile quanto può offrirgli la Juve

Vlahovic ha deciso di rimanere in bianconero dopo aver respinto le prime offerte, motivato a continuare in Juventus. La causa è il suo desiderio di dimostrare il proprio valore e contribuire alla squadra. Nei prossimi giorni, si terrà un incontro tra le parti per discutere il rinnovo e le condizioni contrattuali. La Juventus sta valutando un’offerta che possa soddisfare le ambizioni del centravanti serbo. La trattativa resta aperta e in evoluzione.

Vlahovic, non è finita: presto l’incontro per il futuro. Rinnovo ancora possibile, quanto può offrire la Juventus al centravanti serbo. La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic non è ancora giunta ai titoli di coda, nonostante le nubi che spesso ne hanno oscurato il futuro. Presto le parti torneranno a sedersi al tavolo delle trattative per un incontro formale e concreto, con l’obiettivo di ricominciare da zero. Il nodo principale resta quello economico: la richiesta attuale del serbo (in linea con l’attuale ingaggio) è considerata impraticabile, mentre l’offerta bianconera punta ad allinearsi al nuovo tetto salariale fissato dal rinnovo di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juve, tutto aperto per il rinnovo: vuole un incontro per parlare col club! E può rientrare contro…Dusan Vlahovic ha chiesto un incontro con la Juventus per discutere del rinnovo del contratto, lasciando tutto aperto.

Leggi anche: Yildiz Juve, le richieste del turco per il rinnovo. Il suo futuro può dipendere dalla Champions e da… Vlahovic

Infortunio Vlahovic: 2025 finito per lui Lesione di alto grado

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mercato Juventus, con Dusan Vlahovic non è finita: i possibili sviluppi; Vlahovic-Juve, dal ritorno in campo all’incontro sul futuro: DV9 ora ha fretta di giocare e parlare; L'Inter si affretta a blindare Dimarco. Vlahovic: sullo sfondo c'è sempre il Milan; Di Marzio sgancia la bomba: Vlahovic non vuole lasciare la Juventus: nei prossimi giorni incontro società-agente.

Juventus, Longo: ‘Tra Vlahovic e i bianconeri non è ancora finita al 100%’Tiene banco il futuro di Dusan Vlahovic che a giugno sarà libero a costo zero, ma non sono svanite le possibilità che resti alla Juventus ... it.blastingnews.com

«Vlahovic non è finita»La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alla situazione di Vlahovic, in scadenza con il club bianconero ma ancora non sicuro di lasciare la Juventus a fine stagione ... corrieredellosport.it

La storia di Openda alla Juventus é praticamente finita Prima ancora di iniziare La panchina contro il Galatasaray e le poche apparizioni, sempre più ridotte e sporadiche, dopo l’infortunio di Vlahovic che avrebbe dovuto liberar spazio in attacco, hanno decr - facebook.com facebook

È da quello Juve - Napoli di un paio di anni fa, che vincemmo 1-0, che dico che Osimhen è un mostro. Lottò da solo contro tutti, tenne tutti i palloni, fece una marea di sponde e pensai: "con lui al posto di Vlahovic sarebbe finita 4-0". Non lo scopro io, ma che gi x.com