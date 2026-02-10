John Elkann oligarca in silenzio vende La Repubblica i giornalisti scioperano per altri due giorni | Trattativa senza trasparenza

John Elkann continua a mantenere il massimo riserbo sulla vendita di La Repubblica. La trattativa con il greco Theodore Kyriakou sembrava ormai definita, con una scadenza prefissata per gennaio 2026, ma ora tutto è rimasto in sospeso. I giornalisti del gruppo Gedi hanno deciso di scioperare per altri due giorni, protestando contro la mancanza di trasparenza nella trattativa, che sembra essere sfumata nel nulla. La famiglia Agnelli, tramite l’attuale editore, mantiene il silenzio e nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora

Che fine ha fatto la trattativa esclusiva di John Elknann per vendere al greco Theodore Kyriakou i giornali del gruppo Gedi? Si sarebbe dovuta chiudere entro il 31 gennaio 2026, ma dieci giorni dopo questa scadenza non se ne sa niente niente e l'attuale editore - rampollo della famiglia Agnelli -.

