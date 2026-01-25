John Elkann vende La Stampa adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato | Non firmiamo cambiali in bianco

Recentemente, John Elkann ha annunciato la vendita de La Stampa, portando i giornalisti a rivolgersi a un avvocato per tutelare i propri diritti. La richiesta principale riguarda la richiesta di garanzie scritte: nessuna cassa integrazione, rispetto degli accordi e nessuna chiusura di redazioni da parte di eventuali nuovi proprietari. La questione evidenzia l'importanza di tutela e chiarezza in un passaggio così delicato.

"Chiediamo che siano date garanzie scritte sul fatto che qualsiasi nuova proprietà non proceda ad alcuna cassa integrazione, rispetti tutti gli accordi aziendali in essere e non chiuda nessuna redazione". I giornalisti e le giornaliste de La Stampa mettono questi paletti in vista della probabile vendita del quotidiano. John Elkann ha annunciato l'intenzione di vendere l'intera Gedi, suscitando preoccupazioni tra i giornalisti della Stampa. Elkann ha avviato una trattativa esclusiva per vendere La Stampa con un noto gruppo editoriale italiano.

