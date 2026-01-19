Trentesima esizione di miart | nuove direzioni nel segno del jazz

Milano si prepara alla trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, in programma dal 17 al 19 aprile 2026. Diretta da Nicola Ricciardi, l’evento si propone di valorizzare la propria storia e di esplorare nuovi orizzonti, con un’attenzione particolare alle evoluzioni nel campo del jazz. La manifestazione si svolgerà a Fiera Milano, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel panorama artistico internazionale.

Milano, 19 gen. (askanews) – Fiera Milano ha presentato la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Nicola Ricciardi che si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2026 (VIP preview giovedì 16) e celebrerà questo importante traguardo valorizzando la propria storia e aprendosi a nuovi orizzonti. Con il titolo New Directions – omaggio al celebre album del 1963 del musicista statunitense John Coltrane (1926-1967) in occasione del centenario dalla sua nascita – miart 2026 fa propria la capacità del jazz di convertire uno standard noto in un terreno fertile per l’innovazione e abbraccia una trasformazione che coinvolge ogni aspetto della sua identità: dai contenuti curatoriali all’immagine coordinata, fino all’esperienza stessa del visitatore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

